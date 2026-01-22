Фанатов "Брюгге" задержали на матче с "Кайратом"

В столице Казахстана во время матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и бельгийским "Брюгге" сотрудники полиции задержали троих иностранных болельщиков. Инцидент произошёл 20 января на стадионе "Астана Арена", сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

Поводом для вмешательства правоохранительных органов стало поведение фанатов на трибунах. После игры в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как болельщики "Брюгге" переоделись в откровенные купальники, внешне напоминающие костюм персонажа Бората из одноимённого фильма Саши Барона Коэна. Предположительно, таким образом они пытались спровоцировать или высмеять казахстанских болельщиков.

В департаменте полиции уточнили, что трое иностранных граждан были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении них возбуждено административное производство по фактам появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также совершения мелкого хулиганства.

"Материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения. До рассмотрения дела нарушители были помещены в комнату временного задержания", - сообщили в полиции.

Отметим, что матч "Кайрат" - "Брюгге", прошедший в рамках Лиги чемпионов, завершился победой бельгийской команды со счётом 4:1. Несмотря на спортивный результат, внимание общественности было привлечено инцидентом на трибунах, который получил широкий резонанс в социальных сетях.