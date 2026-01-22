Погода
$ 87.41 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

Гулжигит Алыкулов стал игроком "Динамо-Минск"

229  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский вингер Гулжигит Алыкулов официально перешёл в белорусский клуб "Динамо-Минск". 25-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Беларуси, где его новый клуб является серебряным призёром национального первенства.

Переход Алыкулова подтверждён официально. В составе "Динамо-Минск" кыргызстанец будет выступать в сезоне, где команда ставит перед собой высокие задачи как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Гулжигит Алыкулов известен своей скоростью, техникой и активной игрой на фланге атаки. Он также является игроком национальной сборной Кыргызстана и имеет опыт выступлений на международном уровне.

Переход в "Динамо-Минск" станет новым этапом в карьере Алыкулова и позволит ему проявить себя в одном из сильнейших клубов Беларуси.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454603
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  