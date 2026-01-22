Гулжигит Алыкулов стал игроком "Динамо-Минск"

Кыргызстанский вингер Гулжигит Алыкулов официально перешёл в белорусский клуб "Динамо-Минск". 25-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Беларуси, где его новый клуб является серебряным призёром национального первенства.

Переход Алыкулова подтверждён официально. В составе "Динамо-Минск" кыргызстанец будет выступать в сезоне, где команда ставит перед собой высокие задачи как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Гулжигит Алыкулов известен своей скоростью, техникой и активной игрой на фланге атаки. Он также является игроком национальной сборной Кыргызстана и имеет опыт выступлений на международном уровне.

Переход в "Динамо-Минск" станет новым этапом в карьере Алыкулова и позволит ему проявить себя в одном из сильнейших клубов Беларуси.