В Чуйской области оштрафовали мужчин за незаконный отстрел фазанов

В ходе рейдового мероприятия, проведённого Чуйским региональным управлением Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики на территории Панфиловского района, был обнаружен факт незаконного отстрела диких животных.

Проверкой установлено, что граждане, нарушив правила охоты, незаконно отстреляли три особи фазана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушители были задержаны на месте.

По данному факту в соответствии со статьёй 261 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности составлены два административных протокола. Также вынесено постановление о наложении штрафа в размере 20 000 сомов.

Для возмещения ущерба, причинённого животному миру, нарушителям предъявлен иск на сумму 15 000 сомов за три отстрелянные особи фазана.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики напоминает, что незаконная охота наносит вред животному миру и нарушает установленный порядок использования биоресурсов. Министерство призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и правила охоты и сообщает, что подобные рейдовые мероприятия будут продолжены.


Теги:
отстрел, штраф, экология, Кыргызстан, животные
