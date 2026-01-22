Погода
Гранды укрепляют позиции: итоги 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА

284  0
- Самуэль Деди Ирие
Европейские футбольные гранды одержали важные победы в рамках 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА, значительно изменив расклад сил на этапе лиги. Одним из самых ярких матчей тура стало противостояние в Праге, где "Барселона" оформила волевую победу над "Славией" со счетом 4:2. Благодаря дублю Фермина Лопеса каталонцы смогли отыграться после раннего пропущенного гола и сохранить реальные шансы на попадание в топ-8. Тем временем "Ливерпуль" подтвердил статус одного из фаворитов турнира, разгромив в гостях "Марсель" со счетом 3:0 и продемонстрировав полный контроль над игрой.

Особым этот тур стал для мюнхенской "Баварии", которая отпраздновала свою 250-ю победу в истории Лиги чемпионов. Немецкий клуб обыграл "Юнион Сент-Жиллуаз" со счетом 2:0, а героем встречи стал Харри Кейн, оформивший дубль. Параллельно в Италии "Ювентус" сделал важный шаг к плей-офф, обыграв "Бенфику" 2:0, а английский "Ньюкасл" не оставил шансов ПСВ, забив три безответных мяча. Лондонский "Челси" также записал на свой счет три очка, минимально одолев "Пафос" благодаря точному удару Мойсеса Кайседо.

Единственным мировым исходом среди центральных встреч завершился матч между "Галатасараем" и "Атлетико" - итоговый счет 1:1 оставил обе команды в подвешенном состоянии. Теперь судьба путевок в следующий этап решится в заключительном туре, так как борьба за прямой выход в плей-офф обострилась до предела.


УЕФА, футбол
