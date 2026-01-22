Погода
В Сокулуке мужчина систематически избивал мать. Его задержала милиция

В Сокулукском районе возбудили уголовное дело об истязании после того, как пожилая женщина сообщила в милицию о систематическом насилии со стороны своего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, женщина 1958 года рождения обратилась 3 января 2026 года с заявлением, указав, что её сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно применял к ней физическое и психологическое насилие. Эксперты подтвердили лёгкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.138 (Истязание) УК КР.

Мужчину 1978 года рождения задержали и водворили в ИВС.

Правоохранители продолжают необходимые следственные действия, чтобы обеспечить всестороннее и объективное расследование.

ГУВД Чуйской области подчёркивает, что факты семейного насилия находятся под строгим контролем и всегда получают правовую оценку.

Милиция призывает граждан не скрывать подобные случаи и своевременно обращаться за помощью. Каждое обращение подлежит обязательной регистрации и рассмотрению.


задержание, избиение, семейное насилие, Сокулукский район, Чуйская область, милиция
