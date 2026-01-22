Как вернуть в 4 раза больше с покупок благодаря премиум-подписке O!Prime

Представьте ваш стандартный день, где за каждую оплату картой Visa Cashback O!Bank вы получаете 2% кешбэка вместо просто "спасибо" от кассира.
В итоге вы потратили 6000 сомов на то, что купили бы в любом случае.
Выгодная математика с премиум-подпиской O!Prime:
Кстати, с премиум-подпиской вы получите в четыре раза больше кешбэка, чем без неё.
Как начать экономить?
Жизненный вывод: Пока ваш сосед продолжает платить наличными, вы фактически обеспечиваете себя бесплатной связью и интернетом, просто прикладывая карту к терминалу. А учитывая дополнительные +10 ГБ интернет-трафика и бесплатные 90 дней подписки – это отличный способ заставить деньги работать на вас.
Подробности на o.kg.
ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.
ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.
ОАО "О!Банк" Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.