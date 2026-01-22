Как вернуть в 4 раза больше с покупок благодаря премиум-подписке O!Prime

Представьте ваш стандартный день, где за каждую оплату картой Visa Cashback O!Bank вы получаете 2% кешбэка вместо просто "спасибо" от кассира.

Утро: кофе, круассан и такси до офиса (600 сомов); Обед с коллегами (600 сомов); Вечер: полный бак бензина и пакет продуктов на пару дней (3800 сомов); Досуг: книга или доставка ужина (1000 сомов).

В итоге вы потратили 6000 сомов на то, что купили бы в любом случае.

Выгодная математика с премиум-подпиской O!Prime:

С подпиской O!Prime вы возвращаете 120 сомов всего за один такой день. За месяц накапливается 1500-2500 сомов кешбэка (продукты, топливо, аптеки, кафе, такси и так далее). Этих бонусов хватит, чтобы оплатить ваш тариф мобильной связи на следующий месяц, коммунальные услуги в приложении "Мой О!" и многое другое.

Кстати, с премиум-подпиской вы получите в четыре раза больше кешбэка, чем без неё.

Как начать экономить?

Подключите O!Prime БЕСПЛАТНО на 90 дней в приложении "Мой О!" → раздел "Ещё" → O!Prime. Нет карты? Оформите Visa Cashback O!Bank бесплатно за пару минут прямо в приложении или посетите O!Store.

Жизненный вывод: Пока ваш сосед продолжает платить наличными, вы фактически обеспечиваете себя бесплатной связью и интернетом, просто прикладывая карту к терминалу. А учитывая дополнительные +10 ГБ интернет-трафика и бесплатные 90 дней подписки – это отличный способ заставить деньги работать на вас.

Подробности на o.kg.

ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк" Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.