Чиновник пытался откупиться от ГКНБ за незаконную раздачу 56 участков

ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению коррупционных схем в органах местного самоуправления раскрыл факт массового незаконного распределения земель в Таласской области. Следствием установлено, что путем подделки постановлений айыл окмоту 43 гражданам были незаконно выделены участки общей площадью 10 гектаров 75 соток на территории Кара-Бууринского айыл окмоту Айтматовского района. По оперативной информации, всего аналогичным способом было предоставлено 56 земельных участков.

В ходе расследования специалист Айтматовского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (Э.А.Т.), пытаясь уклониться от ответственности и прекратить проверку в отношении себя, предложил взятку сотруднику спецслужб. 20 января 2026 года при передаче денежных средств в размере 100 тысяч сомов подозреваемый был задержан сотрудниками ГКНБ с поличным.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление других должностных лиц, причастных к данной коррупционной схеме.