Радуканы вылетела из Australian Open, но сохранила оптимизм

169  0
- Самуэль Деди Ирие
Британская теннисистка Эмма Радуканы не стала резко критиковать себя после вылета во втором круге Australian Open, подчеркнув, что к турниру она подошла с серьёзными проблемами в подготовке из-за травм.

28-я сеяная уступила Анастасии Потаповой со счётом 7:6 (3), 6:2, упустив преимущество в первом сете, где вела 5:3. По словам Радуканы, матч проходил в сложных погодных условиях, а физическое состояние не позволило ей бороться на максимуме на протяжении всей встречи.

"Я не хочу быть слишком строгой к себе, потому что знаю, какой была моя подготовка к этому турниру. Я уезжаю с высоко поднятой головой. В начале я вообще не была уверена, что смогу приехать в Австралию, поэтому уже сам факт участия - это плюс", - сказала теннисистка.

23-летняя британка призналась, что чувствовала себя некомфортно по ходу матча и не могла постоянно "цепляться" за каждое очко. Подготовка к турниру вновь была нарушена физическими проблемами: в межсезонье Радуканы беспокоила травма стопы, а полноценные интенсивные тренировки она начала лишь за несколько дней до старта сезона.

Радуканы также отметила, что качество подачи и игры с форхенда в Австралии было ниже её привычного уровня, что напрямую связано с недостаточной подготовкой. Несмотря на ранний вылет, она подчеркнула важность сыгранных матчей с точки зрения физического состояния.

Теперь бывшая чемпионка US Open намерена сосредоточиться на восстановлении и возвращении к агрессивной игре на задней линии, которая помогла ей стремительно заявить о себе на мировом уровне.


Теги:
теннис
