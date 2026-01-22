Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев о планах развития столицы

Мэр столицы Айбек Джунушалиев в подкасте агентства "Кабар" подвел итоги масштабных реформ и озвучил ключевые планы по развитию городской инфраструктуры на 2026 год.

600 новых "коротких автобусов"

По словам градоначальника, город планомерно расширяет парк общественного транспорта. Если в 2021 году потребность города оценивалась в 2500 автобусов, то сегодня на линиях уже курсирует 1436 единиц. В 2026 году мэрия планирует закупить более 600 новых "коротких автобусов".

При этом Джунушалиев подчеркнул, что простое увеличение числа машин не решит проблему пробок, а может их усугубить. Основной акцент будет сделан на оптимизации графиков, чтобы транспорт работал максимально интенсивно именно в "часы пик". Проблема заторов остается острой: в Бишкеке зарегистрировано более 460 тысяч авто. Мэр отметил, что расширение дорог ведется строго в соответствии с Генеральным планом, чтобы привести инфраструктуру в соответствие с реальной нагрузкой.

Дорожное строительство

Прошедший год стал для Бишкека прорывным в плане дорожных работ. В столице было проложено 92 км дорог, что является абсолютным рекордом (ранее ежегодные объемы не превышали 25 км). Работы велись в максимально сжатые сроки, а именно с мая по ноябрь.

Однако масштаб задач остается огромным. После административно-территориальной реформы (АТР) общая протяженность дорог столицы выросла до 2800 км, из которых до 1800 км нуждаются в ремонте.

"На 2026 год мы наметили план по строительству 120 км дорог", - сообщил Айбек Джунушалиев.

Новый подход к высадке деревьев

В 2026 году Бишкек планирует высадить 50 тысяч саженцев. Учитывая негативный опыт 2025 года, когда из-за плохой адаптации засохли 1500 импортных деревьев, мэрия меняет тактику.

"Новые саженцы, поставки которых начнутся уже в феврале, сначала будут высаживаться в специальных питомниках. Только после того, как специалисты убедятся, что растения прижились и адаптировались к местному климату, их начнут переносить на городские улицы", - заявил градоначальник.