Масвидаль - возможный соперник Макгрегора

Возможный следующий бой Конора Макгрегора вновь оказался в центре обсуждений на фоне подготовки к потенциальному турниру UFC в Белом доме. Представители Хорхе Масвидаля допустили вариант поединка с ирландцем, если ранее обсуждавшийся бой с Майклом Чендлером окончательно отпадёт.

Менеджер Масвидаля и глава Dominance MMA Али Абдель-Азиз заявил, что такой поединок был бы легко организовать и он вызвал бы большой интерес у болельщиков. Турнир в Белом доме может быть приурочен к 250-летию США, что делает его особенно символичным и привлекательным с точки зрения промоушена.

Абдель-Азиз также предложил альтернативный вариант - бой Конор Макгрегор - Джастин Гейджи, подчеркнув, что это принципиальное противостояние, не требующее титульной составляющей. При этом менеджер выразил сомнения, вернётся ли Макгрегор в октагон и сохраняет ли он прежнее влияние в UFC.

Не исключается и сценарий, при котором бой Макгрегора и Масвидаля может пройти вне UFC, включая формат поединка на голых кулаках. Окончательное решение о следующем шаге Макгрегора пока не принято, однако интерес к его возвращению остаётся высоким.