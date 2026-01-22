Кыргызстан разгромил Иран и лидирует на ЧМ

Молодёжная сборная Кыргызстана по хоккею (U-20) продолжает впечатляющее выступление на чемпионате мира третьего дивизиона (группа B ), который проходит в Бишкеке.

21 января кыргызстанцы в третьем туре разгромили команду Ирана - 15:1, выйдя вперёд уже в первом периоде со счётом 8:0. Четыре шайбы забил Алихан Али-Аскаров, по три - Умар Эгембердиев и Егор Лещенко.

После трёх туров сборная набрала 9 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице.

Следующий матч команда проведёт 22 января в 20:00 против Люксембурга.

Результат матча: Кыргызстан - Иран 15:1 (8:0, 3:0, 4:1).