Узбекистан избавляется от автохлама. Последует ли этому примеру Бишкек?

- Алина Мамаева
С 1 февраля 2026 года в Узбекистане вступают в силу новые правила, согласно которым эксплуатация и любая перерегистрация автомобилей старше 50 лет полностью запрещаются. Подобные транспортные средства будут принудительно сниматься с государственного учета, о чем официально сообщило Министерство юстиции республики. Одновременно с этим внедряется система специализированных номерных знаков для тяжелой техники, карьерных машин, юридических такси и сертифицированного антиквариата. Процесс регистрации станет полностью цифровым: информационные системы МВД интегрируются с базами данных других ведомств, что позволит сотрудникам СБДД моментально получать электронные договоры купли-продажи и счета-справки. При этом в свидетельствах о регистрации больше не будут указывать домашний адрес владельца.

Внедрение подобных инициатив в Кыргызстане, и в частности в Бишкеке, могло бы стать решающим фактором в борьбе за чистый воздух. На сегодняшний день избыточное количество старых автомобилей является одной из ключевых причин критического загрязнения атмосферы в столице. Огромная доля автопарка города состоит из машин, чей срок эксплуатации давно истек, а их техническое состояние не соответствует никаким экологическим нормам, что вносит львиную долю в формирование зимнего смога.

Опыт соседей показывает, что без волевых решений по ограничению использования "автохлама" решить проблему дорожных заторов и экологии невозможно. Введение возрастного ценза для транспорта в Бишкеке не только бы заметно разгрузило столичные трассы, но и заставило бы рынок двигаться в сторону обновления парка более экологичными моделями. Такая мера в сочетании с цифровизацией баз данных, как это сделано в Узбекистане, могла бы стать эффективным инструментом в создании безопасной и чистой городской среды.


URL: https://www.vb.kg/454617
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, автомобили
