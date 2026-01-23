Погода
За незаконное использование ИИ в Узбекистане теперь будут штрафовать

В Узбекистане официально вступили в силу законодательные поправки, устанавливающие ответственность за незаконные манипуляции с персональными данными при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Согласно новому закону от 21 января, за обработку и публикацию личных сведений граждан без их одобрения через ИИ-системы в интернете или СМИ предусмотрены жесткие административные санкции.

Размер денежных взысканий варьируется от 50 до 100 базовых расчетных величин, что в денежном эквиваленте составляет от 20,6 млн до 41,2 млн сумов (примерно от 1,7 до 3,4 тысячи долларов). Помимо внушительных штрафов, правонарушителей ждет полная конфискация оборудования, с помощью которого совершались противоправные действия.

Нововведения в закон "Об информатизации" не только карают за нарушения, но и вводят четкое юридическое определение ИИ. Под ним теперь понимается комплекс технологий, способных имитировать человеческий интеллект, обучаться и решать задачи, сопоставимые с результатами умственного труда людей.

Важнейшим пунктом реформы стал запрет на принятие судьбоносных для человека решений исключительно машинным алгоритмом. Согласно закону, если вопрос касается фундаментальных прав и свобод личности, вердикт системы искусственного интеллекта не может быть единственным основанием - окончательное решение остается за человеком. Эти меры направлены на защиту граждан от возможных ошибок и бесконтрольного использования высоких технологий.


Узбекистан, Искусственный интеллект
