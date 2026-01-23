Погода
Роберт Кейган: Трамп сталкивает мир к кровавому хаосу

Известный американский политолог и идеолог неоконсерватизма Роберт Кейган в своей свежей публикации для The Atlantic делает неутешительный прогноз: к 2026 году Дональд Трамп окончательно демонтировал либеральный миропорядок, который США выстраивали более восьмидесяти лет. По мнению Кейгана, американское доминирование держалось не только на авианосцах, но и на "большой сделке" - готовности Вашингтона быть гарантом безопасности для союзников в обмен на их лояльность и отказ от агрессивных амбиций. Сегодня эта эпоха закончилась. Трамп добровольно снял с Америки полномочия глобального арбитра, посчитав эту роль слишком затратной и невыгодной.

Результатом такого шага станет возвращение к опасной многополярности образца XIX века. Кейган напоминает, что периоды "баланса сил" великих держав всегда были пропитаны кровью локальных войн и жестким соперничеством за территории. Мир, который мы знали после 1945 года, был сознательной попыткой вырваться из этого порочного круга. Тогда США не эксплуатировали партнеров напрямую, а связывали их инвестициями и союзами, сдерживая агрессию региональных игроков. Теперь же, когда правила игры нарушены самим Вашингтоном, такие страны, как Германия, Япония, Польша или Южная Корея, окажутся перед необходимостью тотального перевооружения и самостоятельной борьбы за выживание.

Эксперт подчеркивает, что современное западное общество, привыкшее к десятилетиям комфорта под "американским зонтиком", совершенно не готово к новой реальности. Конкуренция за рынки сменяется военной борьбой за ресурсы и сферы влияния, где малым государствам придется выбирать между вассальной зависимостью и войной. По мнению Кейгана, разрушив моральный авторитет США и систему доверия между партнерами, Трамп превращает страну из лидера свободного мира в международного изгоя. Если американцам казалось, что поддержание глобальной стабильности стоило дорого, то цена жизни в новом, разобщенном мире окажется для них неподъемной.


Теги:
США, Дональд Трамп
