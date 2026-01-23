Погода
Впишут ли Жапаров и Ташиев новую главу в благословенный эпос "Манас"?

243  0
- Канат Кожоев
Эпос отразил многовековую мечту кыргызов о мудром и справедливом правителе, способном построить принципиально новое государство, основанное не на стяжательстве и власти олигархата, а совсем на других принципах. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев вплотную подошли к заветному рубежу – воплощению этой мечты.

Главная цель баатыра Манаса – сплотить разрозненные кыргызские племена, освободить их от иноземного ига… Но и не только от него. Во второй и третьей части повествования борьба продолжается уже с внутренними врагами, деспотами и узурпаторами, укрепляется государство и восстанавливается справедливость среди сплотившегося народа.

Манас – не герой-одиночка. Рядом с ним всегда преданные сподвижники: кроме народа и дружины ("кырк чоро") – мудрые советники-соратники Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Сыргак. Потому что как бы ни был силён и отважен баатыр – одному ему очень сложно и воевать, и строить.

За этим кроется ещё одна мечта, глубинный, сакральный идеал кыргызов – вечная крепкая дружба между джигитами, смотрящими в одну сторону и двигающимися в одном направлении. Когда каждый – надёжная поддержка и опора другого. Лишь такая дружба способна принести победу и каждому из них, и народу, который у них за спиной.

Мечта – на то и мечта, чтобы долгое время казаться несбыточной. Зато зависть, предательство, вероломство – вещи вполне конкретные и хорошо всем знакомые. Самого Манаса пытался отравить родственник Козкаман, а хан Конурбай нанёс богатырю смертельную рану, ударив его в спину копьём, когда безоружный Манас совершал утренний намаз…

Все кыргызы так или иначе – потомки славного Манаса. И очень многие проходят через выпавшие на его долю испытания. А люди, в разное время встававшие у руля государства, наверняка вспоминали заветы Манаса (хоть и трактовали их по-своему) и пытались строить своё правление с опорой на единомышленников и соратников. Курманбек Бакиев и Феликс Кулов, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков… Все мы прекрасно помним, как и чем заканчивались такие объединения.

Бакиев предал Кулова, для начала заручившись его поддержкой и убедившись, что Феликс Шаршенбаевич отказался от планов на президентство. Кулова, поверившего в искренность намерений своего партнёра, его высокопоставленный "друг" аккуратно выдавил из правительства, продемонстрировав кыргызам: в большой политике дружбы не существует. Каждый сам за себя.

Атамбаева, который не слишком честным путём привёл к власти друга Соке, этот же Соке при первой возможности слил и обрёк на бесславное тюремное заточение. А Алмазбек Шаршенович долго стенал, заламывая руки и ругая человека, с которым делил последнюю лепёшку и который оказался таким неблагодарным и неблагородным. Только не понял Алмазбек Шаршенович, что в лице Сооронбая Шариповича настигла его суровая карма: сам Атамбаев неоднократно предавал самых верных своих сподвижников…

В 2020 году в верхах кыргызской власти сложился новый дуумвират – президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. И народ на время насторожился в ожидании очередного политического шоу: кто кого? Кто первый? Каким именно и в какой момент на сей раз будет вонзание в дружескую спину условного копья?

Народ не сразу понял, что эти двое пришли к власти не для того, чтобы покрасоваться в высоких креслах, удовлетворить политические амбиции и набить карманы народным добром. Они пришли строить абсолютно новое государство, сакральная суть которого – преобладание нравственности и духовности.

Настоящая революция – это ведь не замена одних олигархов другими; и даже не отнимание денег у богатых, чтобы раздать их бедным. Смысл истинной революции – возродить в народе былое величие, гордость за свою страну. Чтобы каждый кыргыз с высоко поднятой головой мог сказать: "Я живу в республике, свободной от внешнего давления и внутреннего разграбления разномастными коррупционерами. Где бандиты не диктуют свою волю и не подминают под себя бизнесменов и чиновников. Где все блага – и материальные, и нематериальные – принадлежат народу. Где я чувствую себя в полной безопасности"...

"Многие сейчас говорят про "ыйман" (нравственность). Я знаю этих людей, чем они занимаются, в каких обменках работают, под какие проценты день выдают. Про "ыйман" говорят, а сами целыми днями и ночами сидят в казино" (Камчыбек Ташиев). Коррупция, землячество и кумовство, стремление присвоить всё, что плохо лежит, а также желание как-нибудь подгадить своей стране и своему народу – это тоже высшая степень безнравственности.

Жапаров и Ташиев как раз и работают над тем, чтобы не просто напомнить людям суть слова "ыйман", но утвердить в Кыргызстане торжество нравственности и духовности. Без этого нет и не может быть подлинного развития. И начало этой кропотливой работе было положено национализацией "Кумтора". Она, эта национализация, имела двоякий смысл и двойное значение: с одной стороны, иностранная компания наконец-то прекратила разграбление кыргызского народного достояния, что способствовало подъёму экономики Кыргызстана; с другой стороны, напитала народ гордостью за долгожданное торжество справедливости.

Власть дуумвирата тоже имеет две стороны – сильную и слабую. Сила её в том, что двоим друзьям-единомышленникам оказалось по плечу то, чего не выносили раздираемые внутренними и внешними противоречиями "самодержцы" (вынужденные то и дело отвлекаться на выяснение отношений с мнимыми соратниками). Однако дружбу Жапарова и Ташиева постоянно подвергают проверкам на прочность разного рода деструктивные силы. Немало ещё в Кыргызстане тех, кто не может понять, прочувствовать и оценить неразрывное единство противоположностей, объединённых общим патриотизмом и желанием вывести страну из многолетнего тупика.

Один северянин, другой – южанин. Одного этого фактора, казалось, должно быть достаточно, чтобы союз развалился с самыми печальными последствиями. Ничего подобного. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев на собственном примере доказали, что народ Кыргызстана един и неделим, и именно в единстве – его мощь и сила. Один – "первый, другой – "второй". И это тоже, по мнению многих "ждунов", неумолимо подталкивает тандем к развалу, ибо человеческую зависть никто не отменял. Не может, по мнению "ждунов", Ташиев не завидовать Жапарову и не метить на президентское место.

Шестой год вокруг крепчайшего в истории Кыргызской Республики человеческого и политического союза кипят страсти и плетутся интриги. А сейчас, в преддверии президентских выборов, "ждуны" замерли в ожидании приближающегося конца сакральной дружбы двух сильных джигитов.

"У нас один путь, одни цели, - сказал Камчыбек Ташиев в документальном фильме "Президент" (которому, возможно, больше подошло бы другое название, отражающее неразрывную связь "первого" и "второго"). – Мы двигаемся по жизни вместе. Многие пытались и пытаются рассорить нас, разделить… Но я скажу, что это невозможно. Нас может разделить только смерть".

"Нам с Камчыбеком Кыдыршаевичем всё равно, кто из нас будет президентом, - чуть раньше говорил Садыр Жапаров. – Мы оба переживаем за родину".

Впервые в новой и новейшей истории Кыргызстана идёт вполне реальное воплощение в жизнь идей священного эпоса "Манас", и даже с некоторыми положительными корректировками. Два верных друга, чей союз проверен временем и тяжёлыми испытаниями и держится не только на общечеловеческой преданности и взаимной поддержке, но и на обоюдном горячем патриотизме, - станут примером успешного и мудрого "двойного" правления.

Об этом грезил и Манас, собирая народ под своё могучее крыло. Теперь таких крыльев, как и положено, - два.


Теги:
выборы, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Манас
