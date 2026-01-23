В Оше задержан участковый инспектор за вымогательство у иностранцев

ГКНБ совместно со СВР МВД задержал с поличным участкового инспектора ГОМ 3 ГУВД города Ош лейтенанта милиции У.О.Ш. при получении денежных средств.

По данным ведомства, участковый на систематической основе оказывал давление на иностранных граждан, работающих в Оше. Зная об отсутствии у них разрешительных документов, он требовал ежемесячные выплаты от 5 до 20 тысяч сомов за так называемое "крышевание". В случае отказа он угрожал штрафами и депортацией.

После проведения следственных действий, в соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР, лейтенант милиции У.О.Ш. был водворён в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.