Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

В Оше задержан участковый инспектор за вымогательство у иностранцев

231  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ совместно со СВР МВД задержал с поличным участкового инспектора ГОМ 3 ГУВД города Ош лейтенанта милиции У.О.Ш. при получении денежных средств.

По данным ведомства, участковый на систематической основе оказывал давление на иностранных граждан, работающих в Оше. Зная об отсутствии у них разрешительных документов, он требовал ежемесячные выплаты от 5 до 20 тысяч сомов за так называемое "крышевание". В случае отказа он угрожал штрафами и депортацией.

После проведения следственных действий, в соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР, лейтенант милиции У.О.Ш. был водворён в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454628
Теги:
вымогательство, задержание, Ош, ГКНБ, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  