В Европе обсуждают бойкот ЧМ из-за Трампа

В европейском футбольном сообществе всё чаще звучат разговоры о потенциальном бойкоте чемпионата мира, который может состояться на фоне политических заявлений и действий президента США Дональда Трампа. Ещё недавно подобный сценарий казался немыслимым, однако в 2026 году он перестал быть исключительно гипотетическим.

По данным источников, неформальные обсуждения между руководителями национальных футбольных ассоциаций прошли на одном из мероприятий Венгерского футбольного союза. Основной темой стала возможность выработки единой позиции УЕФА и европейских федераций в случае резкого обострения международной обстановки.

Особое внимание в Европе привлекает тесная связь президента ФИФА Джанни Инфантино с администрацией Трампа. В футбольных кругах усиливается мнение, что ФИФА всё больше вовлекается в политику, что может иметь последствия для турниров мирового уровня.

Некоторые функционеры напоминают о прецеденте 2022 года, когда Россия была отстранена от международных соревнований после начала конфликта в Украине. На этом фоне поднимается вопрос: должна ли футбольная общественность реагировать аналогично в случае военной эскалации со стороны США.

Пока ни одна из европейских федераций официально не заявила о готовности к бойкоту. Власти Франции и Германии отметили, что на данный момент подобных планов нет, однако не исключили изменения позиции при ухудшении ситуации.

Несмотря на отсутствие конкретных решений, дискуссия набирает обороты, а общественная поддержка возможных жёстких мер растёт. Это подчёркивает, что футбол всё глубже оказывается вовлечённым в глобальные политические процессы, и полностью игнорировать этот фактор становится всё сложнее.