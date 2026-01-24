Погода
Роуз Намаюнас считает Шевченко и Нуньес равными в статусе величайших

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас заявила, что считает невозможным однозначно определить величайшую женщину-бойца всех времён, сравнивая Валентину Шевченко и Аманду Нуньес.

В общении с журналистами накануне турнира UFC 324 Намаюнас отметила, что обе спортсменки заслуживают статуса величайших. По её словам, несмотря на то что у Нуньес формально есть две победы над Шевченко, второй поединок остаётся спорным, а вклад обеих чемпионок в развитие женских MMA сопоставим.

Роуз также прокомментировала недавний бой, в котором Валентина Шевченко победила Чжан Вэйли. Она призналась, что ожидала победу Шевченко, но предполагала более упорное противостояние. По мнению Намаюнас, команда Вэйли могла недооценить сложность адаптации к наилегчайшему весу, тогда как сама Шевченко провела бой на высоком уровне.

Напомним, что 33-летняя Намаюнас занимает шестое место в рейтинге женского наилегчайшего веса UFC. В ночь с 24 на 25 января она встретится с Наталией Сильвой, второй в рейтинге, на турнире UFC 324.


