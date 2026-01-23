В 2025 году Кыргызстан посетили почти 21 млн иностранных граждан

Пограничная служба ГКНБ КР сообщает о значительном росте въезда иностранных граждан в Кыргызстан в 2025 году. Въездной поток увеличился на 18,6 процента по сравнению с 2024 годом и достиг 20 миллионов 978 тысяч 965 человек. Рост интереса к стране Погранслужба связывает с улучшением туристической инфраструктуры, расширением международных маршрутов и повышением уровня безопасности.

В целом через Государственную границу Кыргызской Республики в 2025 году пропущено 37 миллионов 50 тысяч 223 человека. Из них 18 миллионов 574 тысячи 22 прибыли в страну, 18 миллионов 476 тысяч 201 выехали за её пределы. Через границу прошло 3 миллиона 260 тысяч 642 транспортных средства, что подтверждает высокую мобильность туристов и участников международных перевозок.

Статистика въезда по годам выглядит следующим образом:

2023 год - 17 480 097 человек;

2024 год - 17 682 929 человек;

2025 год - 20 978 965 человек.

Одновременно Пограничная служба обеспечивала соблюдение пограничного и миграционного законодательства. В 2025 году выявлено 28 593 лица с неисправными документами, 28 006 лицам отказано в пересечении границы, 2 031 гражданин депортирован за нарушения правил пребывания.