Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

В 2025 году Кыргызстан посетили почти 21 млн иностранных граждан

156  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничная служба ГКНБ КР сообщает о значительном росте въезда иностранных граждан в Кыргызстан в 2025 году. Въездной поток увеличился на 18,6 процента по сравнению с 2024 годом и достиг 20 миллионов 978 тысяч 965 человек. Рост интереса к стране Погранслужба связывает с улучшением туристической инфраструктуры, расширением международных маршрутов и повышением уровня безопасности.

В целом через Государственную границу Кыргызской Республики в 2025 году пропущено 37 миллионов 50 тысяч 223 человека. Из них 18 миллионов 574 тысячи 22 прибыли в страну, 18 миллионов 476 тысяч 201 выехали за её пределы. Через границу прошло 3 миллиона 260 тысяч 642 транспортных средства, что подтверждает высокую мобильность туристов и участников международных перевозок.

Статистика въезда по годам выглядит следующим образом:

2023 год - 17 480 097 человек;

2024 год - 17 682 929 человек;

2025 год - 20 978 965 человек.

Одновременно Пограничная служба обеспечивала соблюдение пограничного и миграционного законодательства. В 2025 году выявлено 28 593 лица с неисправными документами, 28 006 лицам отказано в пересечении границы, 2 031 гражданин депортирован за нарушения правил пребывания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454634
Теги:
граница, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  