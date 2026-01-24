Погода
Игроки сборной Сенегала получили крупные награды после победы на AFCON

257  0
- Самуэль Деди Ирие
После драматической победы на Кубке Африки по футболу 2025 года (AFCON) национальная сборная Сенегала получила исторические награды от правительства, вызвавшие массовые празднования по всей стране.

Щедрые награды для "Львов Теранги"

Каждому игроку сенегальской сборной было вручено 75 миллионов франков КФА (около 115 000 евро) и участок земли площадью 1 500 м² на престижном побережье Пети-Кот, к югу от Дакара. Президент Бассиру Диомайе Файе подчеркнул спортивное, социальное и символическое значение таких премий.

Признание не только для команды

Финансовые бонусы и участки земли также получили чиновники Федерации футбола Сенегала и члены национальной делегации. Кроме того, 305 миллионов франков КФА выделены Министерству спорта, чтобы подчеркнуть институциональное значение триумфа.

На официальной церемонии в Президентском дворце главный тренер Папе Тиау и вся команда были награждены орденом Национального льва в звании командоров - высшей государственной наградой Сенегала, присуждаемой людям, оставившим заметный след в истории страны.

Массовые празднования в Дакаре

Тысячи болельщиков встретили чемпионов на улицах Дакара во время парада на открытом автобусе. Игроки, включая Садио Мане, проехали по знаковым районам города, а фанаты пели, танцевали и били в традиционные барабаны. Ранее команда была встречена президентом Файе в аэропорту, который похвалил игроков за "героизм" и "красивый футбол".

Исторический финал AFCON

Сенегал завоевал титул после напряжённой победы 1:0 над Марокко в Рабате. В компенсированное время команда на мгновение угрожала покинуть поле после спорного пенальти, но Садио Мане убедил игроков продолжить матч. Вратарь Эдуар Менди отразил удар с пенальти, а в дополнительное время Папе Гейе забил решающий гол. Эта победа стала вторым титулом AFCON в истории Сенегала.


Теги:
футбол, Африка
