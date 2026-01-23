Марлен Маматалиев раскрыл, как новые полисы ОМС ударят по врачебным поборам

В Жогорку Кенеше КР в третьем чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о медицинском страховании. О том, какой практический эффект должны почувствовать граждане и когда можно будет оценить результаты реформы, рассказал депутат ЖК КР Марлен Маматалиев.

- Изменения в закон о медицинском страховании выносятся уже на третье чтение. Какой главный практический эффект от этих поправок должен почувствовать обычный гражданин?

- Изменения в закон о медицинском страховании были приняты Жогорку Кенешем 22 января 2026 года в третьем чтении. Ожидаемый результат - гарантированный доступ к медицинской помощи за счет четкого закрепления пакета медицинских услуг и усиления контроля за фондом.

Таким образом, гражданин КР будет иметь более четкое понимание того, на какую именно медицинскую помощь (перечень услуг, лекарств, процедур) он имеет право по полису ОМС. Это снижает риск получения счетов за услуги, которые на сегодняшний день являются бесплатными. Также ожидается снижение соплатежей (доплат в момент получения услуги) и сокращение неофициальных выплат врачам.

Соответственно, появится возможность более легкой регистрации, выбора или смены страховой медицинской организации, которая выступает защитником интересов пациента. При этом при смене работы или переезде в другой регион страны право на страхование будет следовать за гражданином, а не привязываться к месту регистрации или работы.

- Есть ли риск, что финансовая нагрузка на застрахованных граждан вырастет, напрямую или косвенно?

- Сейчас спрогнозировать это трудно, но можно предположить вероятность незначительного риска в косвенной форме.

- Часто звучит критика, что реформы в системе медстрахования улучшают администрирование, но не качество услуг. Какие изменения в законопроекте направлены именно на пациента, а не на систему?

- В соответствии с предлагаемыми изменениями в статью 13 данного Закона КР, речь идет не просто о праве на помощь, а о законодательном закреплении конкретного обязательного пакета медицинских услуг.

Согласно поправкам в статью 16, страховые медицинские организации теперь выступают гарантом защиты для пациентов. Это подразумевает усиление их функций по контролю качества оказанной помощи и разбору жалоб застрахованных. Пациент получает не просто полис, а организацию, которая по договору обязана отстаивать его интересы перед клиникой. Кроме того, повышается информированность граждан - например, через "Личный кабинет", где будет видна история обращений, состояние счета и перечень доступных услуг.

- Когда, по вашим прогнозам, можно будет объективно оценить, сработали ли эти изменения?

- Я думаю, не ранее чем через 2–3 года после полного вступления поправок в силу. Это обусловлено циклом внедрения: требуется время для принятия подзаконных актов, перезаключения договоров, обучения персонала, а также разработки или усовершенствования ПО.

Далее процесс накопления данных, который займет до двух лет. Например, для глубокого анализа нужны статистические данные как минимум за полный год стабильной работы по новым правилам. Как вы знаете, для эффективной оценки необходимо проводить регулярные опросы на предмет удовлетворенности пациентов, вести строгий учет жалоб и анализировать скорость их разрешения. Кроме того, важна оценка прозрачности финансовых потоков в Фонде ОМС.

Беседовала София Березовская