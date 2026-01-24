Погода
В Таласе фермеры делают ставку на коров-гигантов

Светлана Лаптева
В Манасском районе Таласской области наблюдается стремительный рост числа фермерских хозяйств, переходящих на разведение высокопродуктивного племенного скота. На сегодняшний день в районе успешно функционируют 48 специализированных кооперативов мясного и молочного направлений.

Ярким примером модернизации отрасли стал недавно созданный кооператив "Ногойбай ата", сделавший ставку на Аулиекольскую породу коров. Данный скот идеально адаптирован к климатическим условиям региона: порода устойчива к холодам и обладает феноменальной мясной продуктивностью. Показатели хозяйства впечатляют - живой вес 10-месячных телят уже превышает 500 килограммов, а взрослые коровы старше двух лет весят более одной тонны.

Развитие племенного сектора ведется в рамках политики "от количества к качеству", инициированной министром Бакытом Торобаевым. Государство оказывает всестороннюю поддержку аграриям, что принесло ощутимые плоды: только за прошлый год в районе было создано 8 новых кооперативов.

Значительным достижением 2025 года стала успешная аттестация двух племенных хозяйств района. Теперь Манасский район официально является базой для разведения элитного скота мирового уровня:

Мясное направление: порода Абердин-ангус.

Молочное направление: порода Голштино-фриз.

Специалисты отмечают, что переход на племенное разведение не только кратно увеличивает доходы фермеров, но и напрямую укрепляет продовольственную безопасность страны, обеспечивая рынок качественной мясной и молочной продукцией.


