Во всех регионах Кыргызстана будут проходить регулярные сельскохозярмарки

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает, что во всех областях республики, включая город Бишкек, организована регулярная работа ярмарок местных производителей, фермеров и ремесленников. Мероприятия по реализации социально значимых товаров продлятся до июня 2026 года.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время в республике нет дефицита основных продовольственных товаров, а запасы продукции достаточны. Ярмарки проводятся для устойчивого обеспечения внутреннего рынка и предоставления гражданам продуктов по ценам ниже рыночных. Особое внимание уделяется поддержке социально уязвимых слоев населения и отечественных сельхозпроизводителей.

В Бишкеке торговля организована совместно с городской мэрией и проходит каждую субботу и воскресенье по следующим адресам:

  1. Площадь имени Турдакуна Усубалиева (территория на пересечении улиц И. Раззакова и Абдымомунова, бульвар Эркиндик);
  2. Микрорайон "Восток-5";
  3. 12-й микрорайон.

К участникам ярмарок предъявляются обязательные требования: наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления, строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и установление цен ниже рыночных.

Для получения дополнительной информации и справок:

(0312) 66-14-22

0702 70 20 00.


