Фермерам Кара-Кульджи разъяснили новые механизмы господдержки

Кара-Кулджинский район принял образовательную эстафету учебного каравана "АгроЗооВет–2026". Обучающий семинар, организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, собрал аграриев региона для детального разбора новых технологий и инструментов финансовой помощи.

Основной упор в ходе встречи был сделан на практическую пользу для сельхозпроизводителей. Эксперты министерства и специалисты профильных департаментов представили актуальные разработки в области животноводства, ветеринарии и защиты растений. Особенный интерес у аудитории вызвали вопросы улучшения кормовой базы и внедрение методов органического земледелия, которые позволяют повысить конкурентоспособность местной продукции на внешних рынках.

Важным блоком программы стало информирование о возможностях государственного финансирования. Представители государственных банков подробно рассказали участникам семинара, включая руководителей предприятий проекта "30+20+10", об условиях получения льготных кредитов. Фермеры получили пошаговые инструкции по оформлению заявок на финансовую поддержку, направленную на модернизацию хозяйств и закупку современного оборудования.

Помимо инноваций и финансов, на семинаре обсуждались вопросы перерабатывающей промышленности и карантина растений. Прямой диалог между представителями Кара-Кулджинской районной администрации, сотрудниками министерства и фермерами позволил оперативно решить ряд прикладных вопросов, возникающих при внедрении новых агротехнологий в повседневную работу хозяйств.


