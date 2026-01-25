Погода
Фермеров Токмока обучили защите растений и правильному применению удобрений

В городе Токмок Чуйской области провели обучающий семинар для крестьян и фермеров, организованный сотрудниками Департамента химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Цель мероприятия - повысить эффективность сельхозпроизводства и расширить знания местных земледельцев.

Семинар был посвящён повышению плодородия почвы и защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Специалисты представили презентации о наиболее распространённых в регионе вредителях и заболеваниях сельскохозяйственных культур и объяснили, как их своевременно выявлять.

Участникам дали практические рекомендации по правильному применению минеральных удобрений и объяснили, как повысить эффективность и безопасность обработок. По итогам встречи раздали информационные материалы и ответили на все вопросы фермеров.


минеральные удобрения, Чуйская область, фермеры, Минсельхоз
