Кыргызстан представил меры по здоровью и питанию на международной площадке

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бекболотов Бектен Турсунбекович в онлайн-формате принял участие в международной конференции по продовольственной безопасности в условиях изменения климата. Мероприятие под названием "Здоровье и питание в условиях меняющегося климата" прошло в Ашхабаде, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Для Кыргызстана, который относится к странам с высокой климатической уязвимостью, вопросы продовольственной безопасности, здоровья и питания остаются приоритетными и требуют межсекторального подхода. На конференции уделили внимание внедрению подхода Единое здоровье, развитию устойчивых агропродовольственных систем и укреплению регионального сотрудничества.

Отмечено, что в стране усилена нормативно-правовая база в сфере продовольственной безопасности и реализуется Государственная программа продовольственной безопасности и питания. Более восьмидесяти процентов школ обеспечены горячим питанием.

Кыргызстан подтвердил готовность продолжать сотрудничество с международными партнёрами для совместного реагирования на климатические вызовы и устойчивого улучшения здоровья и питания населения.