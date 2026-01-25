В Таласе расширяют колбасное производство и создают новые рабочие места

В селе Уч-Коргон Манасского района Таласской области работает цех по производству колбасной продукции "Султан", который обеспечивает занятость местного населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Предприятие выпускает около двадцати видов колбасных изделий из говядины и курицы. Продукция реализуется по всей территории Кыргызстана. Производство ведётся с соблюдением санитарных требований и на основе местного сырья.

Цех, расположенный в приграничном населённом пункте, обеспечивает постоянной работой двадцать-двадцать пять жителей села. Это способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионе.

Руководство планирует расширение производства. Это позволит увеличить объёмы выпуска и создать новые рабочие места. Государство, в рамках поддержки бизнеса, предусмотрело для предпринимателя льготный кредит с низкой процентной ставкой.