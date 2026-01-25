Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

В Таласе расширяют колбасное производство и создают новые рабочие места

267  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Уч-Коргон Манасского района Таласской области работает цех по производству колбасной продукции "Султан", который обеспечивает занятость местного населения. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Предприятие выпускает около двадцати видов колбасных изделий из говядины и курицы. Продукция реализуется по всей территории Кыргызстана. Производство ведётся с соблюдением санитарных требований и на основе местного сырья.

Цех, расположенный в приграничном населённом пункте, обеспечивает постоянной работой двадцать-двадцать пять жителей села. Это способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионе.

Руководство планирует расширение производства. Это позволит увеличить объёмы выпуска и создать новые рабочие места. Государство, в рамках поддержки бизнеса, предусмотрело для предпринимателя льготный кредит с низкой процентной ставкой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454643
Теги:
Минсельхоз, мясо-молочная продукция, Таласская область, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  