Инвестиции в агропром: Минсельхоз и УКФР наметили планы

- Светлана Лаптева
В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с руководством Узбекско-Кыргызского Фонда развития (УКФР), посвященная укреплению двустороннего сотрудничества в агропромышленном секторе.

Министерство на встрече представили заместитель главы ведомства Бектен Бекболотов и заведующий сектором реализации проектов и ГЧП Исхак Анарбеков. Со стороны Фонда в обсуждении приняли участие председатель правления Азиз Аалиев, член правления Жетиген Бакиров и директор департамента кредитования Кубанычбек Касымбек уулу.

В центре внимания сторон находились вопросы практической реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере. Представители УКФР подтвердили готовность оказывать финансовую и консультационную поддержку совместным инициативам, направленным на развитие сельского хозяйства.

Участники встречи обменялись опытом проектного управления, детально обсудили условия и технические требования к реализации программ, а также наметили план дальнейших действий по расширению взаимодействия. Стороны выразили уверенность, что укрепление связей между ведомством и Фондом даст импульс модернизации отечественного агросектора.


