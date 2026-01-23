Объем торгов Кыргызской фондовой биржи взлетел до 220 миллиардов сомов

23 января 2026 года Кыргызская фондовая биржа (КФБ) на итоговой пресс-конференции представила результаты деятельности за прошлый год, который стал для площадки временем беспрецедентных рекордов. Общий объем торгов за 2025 год достиг отметки в 219,7 млрд сомов, фактически в два раза превысив показатели 2024 года. Индекс КФБ при этом продемонстрировал впечатляющий рост на 54,76%, а рыночная капитализация составила 219,6 млрд сомов.

Положительная динамика затронула все ключевые направления: от первичного рынка до сектора государственных ценных бумаг. Важным этапом развития стало техническое перевооружение - при поддержке ЕАБР была обновлена IT-инфраструктура и внедрено современное программное обеспечение "QUIK".

Как отметил в своем выступлении Председатель Совета директоров КФБ Талант Омуралиев, приоритетом на 2026 год является "масштабный технологический рывок". "На базе биржи создается современная экосистема, где биржевые инструменты станут доступны каждому гражданину через мобильные приложения, что в конечном итоге повысит инвестиционную привлекательность всего финансового рынка страны", - сказал он.

В свою очередь, и.о. Генерального директора КФБ Аида Чодулова подчеркнула, что площадка выступает ключевым связующим звеном в национальной экономике. "Это место, где компании находят необходимые инвестиции, частные лица - надежные способы для долгосрочного роста своих накоплений, а государство получает эффективный механизм для финансирования стратегических проектов", - отметила она.

Во второй части мероприятия руководство Биржи наградило лучших участников рынка по итогам 2025 года:

Эмитент года (акции): ОАО "Элдик Банк" Эмитент года (облигации): ОсОО "Строй Дом. КГ" Компания года: ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Лидер финансового сектора: ОАО "Мбанк" Лучшая листинговая компания: ОАО "Айыл Банк" Лучшие брокеры года: ОсОО "BNC FINANCE", ОсОО ФК "Сенти", ОсОО ФЦ "Аскоинвест" Лидеры сектора ГЦБ: ОАО "KICB", ЗАО СК "Арсенал", ОАО НПФ "Кыргызстан".

Особая благодарность за партнерство была выражена Министерству финансов КР, Службе регулирования и надзора за финрынком, РКФР и ЕАБР. В планах КФБ на 2026 год запуск новых проектов в секторе драгоценных металлов, а также активизация валютного и товарного сегментов.