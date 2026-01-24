Погода
Семейная ссора в Оше закончилась поножовщиной. Женщина в реанимации

253  0
В Оше произошел семейный конфликт, закончившийся тяжелыми последствиями. В дворе многоэтажного дома, около 4.00 мужчина напал на свою супругу, нанеся ей телесные повреждения и ранив ножом.

Как сообщили СМИ, на момент происшествия мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавшую женщину экстренно доставили в реанимационное отделение, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

По информации соседей, в семье воспитываются двое детей. Что стало причиной ссоры, пока неизвестно.

Официальные органы пока не дали комментариев. Обстоятельства случившегося выясняются, информация будет дополняться.


URL: https://www.vb.kg/454656
Теги:
нападение, Ош, поножовщина
