Чисора и Уайлдер проведут бой 4 апреля в Лондоне

Боксерский поединок в супертяжёлом весе между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером близок к официальному подтверждению. По информации британских СМИ, поединок состоится 4 апреля в Лондоне.

Организацией вечера займутся промоутеры Калле и Ниссе Зауэрланды, а трансляция боя планируется на Sky Sports Box Office. Ожидается, что в андеркарде турнира также выступят известные британские боксёры.

Для 42-летнего Дерека Чисоры этот поединок станет 50-м и, вероятно, последним в профессиональной карьере. Британец намерен завершить выступления на родной земле, несмотря на прежние планы провести прощальный бой за пределами Великобритании. Его рекорд - 36 побед и 13 поражений, 23 из них - нокаутом.

Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира WBC, подходит к бою с рекордом 44-4-1, одержав 43 победы нокаутом. Американец попытается вернуть позиции после нестабильных результатов в последних поединках, включая поражения от Тайсона Фьюри, Джозефа Паркера и Чжилея Чжана.

Поединок Чисора - Уайлдер обещает стать одним из самых громких событий весны в мировом боксе.