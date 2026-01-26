Чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил новинку "Феррари"

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился первыми впечатлениями после обкатки нового болида "Феррари СФ-26". Дебютный выезд машины состоялся на заводской тестовой трассе итальянской команды в Фьорано.

Британский гонщик принял участие в официальной презентации болида вместе со своим новым напарником Шарлем Леклером. Хэмилтон признался, что перед стартом этого этапа карьеры испытывает редкое воодушевление. По словам пилота, переход в стан "Скудерии" стал для него поводом для полной перезагрузки и необходимости адаптироваться к совершенно иным рабочим процессам внутри коллектива.

Руководитель команды Фредерик Вассёр отметил, что модель "СФ-26" символизирует начало "новой эры". В Маранелло рассчитывают, что этот болид позволит команде вернуться в борьбу за титул после неудачного выступления в прошлом сезоне.

Сам Хэмилтон добавил, что чемпионат 2026 года обещает стать одним из самых серьезных вызовов в его жизни. Причиной тому - радикальные изменения в техническом регламенте. Согласно новым правилам, мощность между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью гибридной установки теперь будет распределяться поровну.

Первый этап полноценных предсезонных тестов "Феррари СФ-26" стартует на следующей неделе в Барселоне. Именно там все участники чемпионата начнут финальную подготовку к рестарту мирового первенства 2026 года.