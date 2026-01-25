Диуф рассказал о необычном инциденте в финале Кубка африканских наций

Финальный матч Кубка африканских наций 2025 года между Сенегалом и Марокко запомнился неожиданным эпизодом, связанным с полотенцем вратаря Эдуара Менди. Об этом после игры рассказал запасной голкипер сенегальской сборной Йеванн Диуф.

По его словам, во время сильного дождя полотенце Менди, лежавшее у ворот, неоднократно пытались забрать болбои, представители штаба и даже игроки соперника. Диуф был вынужден вмешаться и фактически охранять его, чтобы основной вратарь мог чувствовать себя комфортно и сохранять концентрацию.

Диуф отметил, что сенегальская команда ожидала подобных действий, так как замечала схожие эпизоды в предыдущих матчах Марокко. При этом арбитр встречи не отреагировал на происходящее, несмотря на давление со стороны соперника.

Несмотря на хаотичную ситуацию, Сенегал сохранил хладнокровие и довёл матч до победы. По словам Диуфа, этот эпизод стал символом командного единства и взаимной поддержки на пути к завоеванию титула AFCON-2025.