Армия Кыргызстана опустилась на 109-е место, пропустив вперед соседей по ЦА

Согласно обновленным данным аналитического центра Global Firepower за 2026 год, Вооруженные силы Кыргызской Республики заняли 109-е место из 145 возможных. По сравнению с прошлым годом страна потеряла четыре позиции. Оценка проводилась на основе более чем 60 критериев, включая оборонный бюджет, численность личного состава, техническую оснащенность и логистику.

В отличие от Кыргызстана, другие страны Центральной Азии продемонстрировали рост военной мощи. Лидером региона стал Узбекистан, который поднялся на пять строчек и занял 53-е место в мире. Позиции также улучшили Казахстан (58-е место) и Таджикистан, который поднялся на 100-ю строчку. Туркменистан расположился на 78-й позиции. На текущий момент Кыргызстан замыкает региональный список по уровню военного потенциала.

Эксперты отмечают, что оборонный бюджет Кыргызстана составляет порядка 221,8 миллиона долларов. При штатной численности армии в 23 тысячи военнослужащих и мобилизационном резерве в 300 тысяч человек, существенным фактором, влияющим на итоговый индекс, остается состояние техники. Аналитики оценивают реальную боеготовность бронетанковых и артиллерийских единиц республики в среднем на 50 процентов.

Глобальное лидерство в списке Global Firepower традиционно сохраняют США, Россия и Китай. Для государств Центральной Азии изменение позиций в рейтинге стало отражением их способности модернизировать армию и внедрять новые технологии. Снижение рейтинга Кыргызстана на фоне роста показателей соседей подчеркивает необходимость усиления реформ в оборонном секторе страны.