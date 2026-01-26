Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

В Кыргызстане стартует спортивное реалити-шоу для госслужащих

369  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане будет запущено новое спортивное реалити-шоу с участием представителей государственных и бюджетных организаций. О старте проекта сообщил директор Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Как отметил Молдажиев, на первом этапе планируется отобрать десять участников из числа сотрудников бюджетных учреждений. Главное условие - отсутствие профессиональной спортивной подготовки: проект ориентирован на людей, которые ранее не занимались спортом или не имеют соответствующих разрядов и званий.

Участников ждёт комплексная программа подготовки, включающая тренировки по бегу, плаванию и велоспорту. Перед началом проекта все они пройдут полное медицинское обследование. Кроме того, организаторы обеспечат участников необходимой спортивной экипировкой, инвентарём и витаминами.

Реалити-шоу продлится с марта по сентябрь. Принять участие смогут граждане в возрасте от 28 до 38 лет, которые проработали в государственных или бюджетных организациях не менее пяти лет. Приём заявок начнётся 1 февраля и завершится 15 февраля.

После завершения отбора для каждого участника будет разработан индивидуальный план тренировок с учётом рабочего графика и физических возможностей. По словам организаторов, проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и должен стать примером того, что активные занятия спортом доступны каждому, независимо от возраста и профессии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454667
Теги:
спорт, Кыргызстан, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  