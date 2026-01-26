В Кыргызстане стартует спортивное реалити-шоу для госслужащих

В Кыргызстане будет запущено новое спортивное реалити-шоу с участием представителей государственных и бюджетных организаций. О старте проекта сообщил директор Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Как отметил Молдажиев, на первом этапе планируется отобрать десять участников из числа сотрудников бюджетных учреждений. Главное условие - отсутствие профессиональной спортивной подготовки: проект ориентирован на людей, которые ранее не занимались спортом или не имеют соответствующих разрядов и званий.

Участников ждёт комплексная программа подготовки, включающая тренировки по бегу, плаванию и велоспорту. Перед началом проекта все они пройдут полное медицинское обследование. Кроме того, организаторы обеспечат участников необходимой спортивной экипировкой, инвентарём и витаминами.

Реалити-шоу продлится с марта по сентябрь. Принять участие смогут граждане в возрасте от 28 до 38 лет, которые проработали в государственных или бюджетных организациях не менее пяти лет. Приём заявок начнётся 1 февраля и завершится 15 февраля.

После завершения отбора для каждого участника будет разработан индивидуальный план тренировок с учётом рабочего графика и физических возможностей. По словам организаторов, проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и должен стать примером того, что активные занятия спортом доступны каждому, независимо от возраста и профессии.