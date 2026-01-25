Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

Статую Криштиану Роналду подожгли на острове Мадейра

307  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Португалии полиция начала расследование после акта вандализма в отношении статуи Криштиану Роналду на его родном острове Мадейра. Неизвестный поджёг бронзовую скульптуру футболиста и опубликовал видео своего поступка в социальных сетях.

Инцидент произошёл во вторник утром возле музея CR7 в столице острова - Фуншале. На опубликованных кадрах молодой человек обливает статую горючей жидкостью, после чего поджигает её с помощью зажигалки. Когда пламя охватило скульптуру, злоумышленник едва не загорелся сам, после чего начал танцевать под громкую рэп-музыку из переносной колонки.

Видео было размещено в Instagram-аккаунте, насчитывающем около тысячи подписчиков. В подписи к ролику автор написал загадочное сообщение: "Это последнее предупреждение Бога". По данным местных СМИ, мужчина представляет себя как местного фристайл-исполнителя.

Полиция предпринимает меры по установлению личности и задержанию подозреваемого. Пока не сообщается, получила ли статуя серьёзные повреждения. Отмечается, что в 2016 году памятник уже переносили с прежнего места после другого акта вандализма.

Статуя Криштиану Роналду и музей CR7 являются одними из самых популярных туристических объектов Мадейры. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и осуждение со стороны болельщиков футболиста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454669
Теги:
футбол, Португалия, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  