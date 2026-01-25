Статую Криштиану Роналду подожгли на острове Мадейра

В Португалии полиция начала расследование после акта вандализма в отношении статуи Криштиану Роналду на его родном острове Мадейра. Неизвестный поджёг бронзовую скульптуру футболиста и опубликовал видео своего поступка в социальных сетях.

Инцидент произошёл во вторник утром возле музея CR7 в столице острова - Фуншале. На опубликованных кадрах молодой человек обливает статую горючей жидкостью, после чего поджигает её с помощью зажигалки. Когда пламя охватило скульптуру, злоумышленник едва не загорелся сам, после чего начал танцевать под громкую рэп-музыку из переносной колонки.

Видео было размещено в Instagram-аккаунте, насчитывающем около тысячи подписчиков. В подписи к ролику автор написал загадочное сообщение: "Это последнее предупреждение Бога". По данным местных СМИ, мужчина представляет себя как местного фристайл-исполнителя.

Полиция предпринимает меры по установлению личности и задержанию подозреваемого. Пока не сообщается, получила ли статуя серьёзные повреждения. Отмечается, что в 2016 году памятник уже переносили с прежнего места после другого акта вандализма.

Статуя Криштиану Роналду и музей CR7 являются одними из самых популярных туристических объектов Мадейры. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и осуждение со стороны болельщиков футболиста.