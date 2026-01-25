Боец UFC потерял сознание на взвешивании перед UFC 324

Во время официальной процедуры взвешивания перед турниром UFC 324 произошёл тревожный инцидент. Американский боец легчайшего веса Кэмерон Смотерман потерял сознание сразу после выхода со сцены, вызвав шок у зрителей и представителей организации.

Смотерман успешно уложился в лимит категории, показав вес 135,5 фунта перед поединком с Рикки Турсиосом, запланированным на субботу. Однако сразу после взвешивания боец пошатнулся и упал лицом на пол, на короткое время оставшись без сознания.

Медицинская команда UFC незамедлительно оказала спортсмену помощь. Инцидент произошёл во время прямой трансляции утреннего шоу UFC Morning Weigh-In, ведущие которого признались, что ранее не сталкивались с подобными ситуациями. Трансляция была оперативно прервана, однако очевидцы сняли происходящее на видео, и кадры быстро распространились в социальных сетях.

Официальной информации о состоянии Кэмерона Смотермана и его участии в бою на UFC 324 на данный момент не поступало. Случай вновь подчеркнул опасность экстремальной сгонки веса в смешанных единоборствах.