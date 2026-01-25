Погода
Боец UFC потерял сознание на взвешивании перед UFC 324

- Самуэль Деди Ирие
Во время официальной процедуры взвешивания перед турниром UFC 324 произошёл тревожный инцидент. Американский боец легчайшего веса Кэмерон Смотерман потерял сознание сразу после выхода со сцены, вызвав шок у зрителей и представителей организации.

Смотерман успешно уложился в лимит категории, показав вес 135,5 фунта перед поединком с Рикки Турсиосом, запланированным на субботу. Однако сразу после взвешивания боец пошатнулся и упал лицом на пол, на короткое время оставшись без сознания.

Медицинская команда UFC незамедлительно оказала спортсмену помощь. Инцидент произошёл во время прямой трансляции утреннего шоу UFC Morning Weigh-In, ведущие которого признались, что ранее не сталкивались с подобными ситуациями. Трансляция была оперативно прервана, однако очевидцы сняли происходящее на видео, и кадры быстро распространились в социальных сетях.

Официальной информации о состоянии Кэмерона Смотермана и его участии в бою на UFC 324 на данный момент не поступало. Случай вновь подчеркнул опасность экстремальной сгонки веса в смешанных единоборствах.


