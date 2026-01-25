Погода
Чемпион Англии Виктор Мозес сменил Лондон на искусственный газон Кызылорды

- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион английской Премьер-лиги Виктор Мозес стал автором одного из самых необычных переходов зимнего трансферного окна, подписав контракт с казахстанским клубом "Кайсар" (Кызылорда), который борется за сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

35-летний футболист, известный по выступлениям за "Челси", где он стал чемпионом Англии в сезоне 2016/17 под руководством Антонио Конте, находился без клуба с лета прошлого года. В чемпионском сезоне Мозес был одним из ключевых игроков лондонцев, успешно действуя на позиции правого латераля в схеме с тремя центральными защитниками.

После нескольких месяцев в статусе свободного агента нигерийский вингер принял решение продолжить карьеру в Казахстане. Контракт с "Кайсаром" носит краткосрочный характер и рассчитан до декабря 2026 года. Примечательно, что Мозес стал единственным легионером в составе команды из Кызылорды.

Переход вызвал широкий резонанс из-за контраста между именем игрока и статусом клуба. На странице Виктора Мозеса в Instagram насчитывается около 1,2 миллиона подписчиков, тогда как у "Кайсара" - порядка 35 тысяч. Клуб никогда не выигрывал чемпионат Казахстана, а вместимость его домашнего стадиона составляет около 7 тысяч зрителей.

Футболист уже был официально представлен болельщикам: на искусственном газоне стадиона "Кайсара" Мозеса тепло встретили фанаты, после чего он продемонстрировал свою технику, пообщался с публикой и раздал автографы.

Руководство клуба рассчитывает, что опыт выступлений на высшем уровне, лидерские качества и профессионализм экс-чемпиона АПЛ помогут "Кайсару" успешно провести сезон и избежать вылета из Премьер-лиги Казахстана.


Великобритания, Казахстан, футбол
