"Аугсбург" сенсационно обыграл "Баварию" и высмеял Гарри Кейна в соцсетях

Главной сенсацией нынешнего сезона Бундеслиги стало домашнее поражение мюнхенской "Баварии" от аутсайдера чемпионата - "Аугсбурга". Матч, прошедший в субботу, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, что стало настоящим шоком для болельщиков на "Альянц Арене".

Начало встречи не предвещало беды для фаворитов: Хироки Ито вывел "Баварию" вперед. Однако подопечные Винсента Компани не смогли удержать преимущество и развить успех. В концовке игры "Аугсбург" совершил невероятный камбэк: точные удары Артура Чавеса и Хан-Ноа Массенго перевернули ход встречи и лишили мюнхенцев надежд на "непобедимую" серию в родных стенах.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн провел на поле все 90 минут, но так и не смог помочь "Баварии" избежать поражения. Сразу после финального свистка "Аугсбург" решил подколоть соперника в соцсетях. Клуб опубликовал вирусный мем, в котором иронично намекнул на "исчезновение" Кейна в этом матче, несмотря на его фактическое присутствие на газоне. Пост мгновенно стал популярным, добавив к спортивному триумфу порцию острого юмора.