Время продвигать свои проекты. Гороскоп с 26 января по 1 февраля

Неделя, когда встречаются два месяца, а Луна продолжает свой рост и февральское Полнолуние наступит 2 февраля. Неделя располагает к общению, встречам, поездкам, обучению и развитию. С успехом пройдут различные мероприятия- семинары, тренинги, конференции, особенно если уйдёте от стандартного подхода и примените что-то новое. Время продвигать свои услуги, запускать всевозможные проекты. Чем смелее будет идея, тем больше будет успех, а потому можно смело отходить от заранее продуманных планов.

Овен - пока не упущен момент, рассмотрите идеи и предложения друзей, сослуживцев и различных знакомых. Не решаясь последовать за смелыми идеями, вы можете упустить хорошие возможности. Существенно расширится круг общения и новые знакомые внесут в вашу жизнь увлечения, которые в будущем из простого хобби станут составляющей карьеры. Со своей стороны проявите больше инициативы. Станут возможными дальние поездки, направиться в которые были самой смелый мечтой.

Телец - сохраняются возможности решить значимые вопросы с влиятельными людьми, руководством и государственными органами. Визит пройдёт продуктивно что улучшит профессиональное положение, позволив продвинуться по лестнице карьеры. Удастся получить заветные документы, а также положительно повлиять на финансовые потоки. Осуждаемые инвестиции реализуются на деле и и принесут ощутимый доход. Время решать вопросы с кредитами.

Близнецы - примите во внимание ют полученные предложения, информацию и советы. Всё это не будет стыковаться с вашим видением будущего и планами, но взяв это на заметку, вы незаметно для себя начнёте новый путь развития на котором вас ожидают поездки, а возможно и переезд, работа или учёба за рубежом, либо взаимодействие с деловыми иностранными партнёрами, международными компаниями. Благодаря полученной информации изменится видение жизненных приоритетов.

Рак - потенциал роста финансово поступлений полностью не исчерпан. Вы сможете создать дополнительные источники доходов, совершить удачные инвестиции, а благодаря полученным доходам удачные покупки. Само по себе чудо получите не случиться. Проявляете расторопность, отбрасывайте сомнения и действуйте. Возможное каждый шаг увенчается успехом, но благодаря обучению, усвоению опыта других людей, вы получите заслуженный и долгожданный результат.

Лев - наступил момент, когда важно слышать не только себя, командуя и раздавая задания, но я услышать с людьми, с которыми взаимодействуете по разным вопросам, будь то деловые партнёры, вторая половинка или хорошие друзья. Они замечают в происходящем вокруг то, что скрывается от вашего взора, а потому их советы и предложения окажутся особенно ценными. В итоге поучится расширить имеющееся сотрудничество, прийти к заключению договоров с новыми партнёрами, а такое решить важные вопросы семейного союза, а возможно и его создать.

Дева - к работе вам не привыкать, но сейчас объём значимой работы станет существенно весомее. Одновременно предстоят заниматься неотложными домашними делами, обустройством быта, ремонтом, а также профессиональными задачами. Ни одно из дел отложить на потом не получится, поскольку будет утерян момент, а потому придётся жить в круглосуточном режиме многозадачности. Всё это окупится с лихвой, когда вы выйдете на новый уровень семейного уюта и достатка, а также профессионально уровня.

Весы - чувства, эмоции оттают, когда вы прочитаете полученные сообщения. Появится шанс преодолеть недоразумения в отношениях, а, если отношения и сейчас на высоте, вы лучше узнаете человека, с которым выстраиваете личную жизнь. Делам помогут многочисленные идеи, возникшие у вас в голове. Взявшись с энтузиазмом за их претворение в жизнь, вы довольно быстро достигните успеха. По возможности не отказывайтесь от полученных приглашений. За каждым из них стоят знакомые встречи и события.

Скорпион - самое время разбираться в хитросплетениях семейных отношений. Разговор с домочадцами в этот раз поможет достучаться дркг до друга, что уберёт многие незримые бар норы в общении, предотвратив конфликты. Восстановленная гармония позволит направить энергию на карьерное развитие, благодаря чему дела в своём бизнесе, либо в наёмной работе, пойдут в гору, что заметно увеличит доходы. Выгодны покупки, сделки с недвижимостью, вложения в ремонт.

Стрелец - общение, встречи, поездки могут показаться рутиной, но за обыденными, на первый взгляд беседами будут скрываться значимые возможности. Постепенно будет расширяться круг общения и новые знакомые сыграют значимую роль в деловой и личной жизни. Решения, принятые под влиянием полученной информации и советов от собеседников, помогут наладить личную жизнь, решиться на смелый шаг в карьере или учёбе, либо отправится в путешествие, о котором давно мечтали.

Козерог - расставьте приоритеты, поставив во главу угла решение финансовых вопросов. Сосредоточившись на доходах, вы сможете их преумножить и этому будут способствовать визиты в госорганы, встречи с руководством и влиятельными людьми. Инвестиции, развитие своего дела также внесут лепту в пополнении казны. Благодаря расторопности и настойчивости, вы сможете позволить себе хорошие покупки. Сделали с недвижимостью, вложения в ремонт также станут хорошим хорошими инвестициями средств.

Водолей - ваши идеи найдут отклик, но важно не молчать, а продвигать свои планы, участвовать в дискуссиях. Ваше мнение не сразу придётся по душе как коллегам, так и близким людям, но приведя аргументы, вы сможете настоять на своём. В итоге вы сможете запустить проекты о которых давно мечтали, отправиться в незапланированный вояж, получив удовольствие от общения с любимым человеком, выехать на природу, получив удовольствие от зимних развлечений, а также открыть новую страницу в учёбе и развитии.

Рыбы - ритм жизни изменится, позволяя как отдохнуть, восполнив силы, так в тишине обдумать стратегии роста. Восстанавливая здоровье, вы подготавливаетесь к новому витку развития, путь к которому подскажет интуиция. Значимую роль в вашей жизни сыграют влиятельные знакомые. Они проникнутся озвученными вами мыслями и поддержат в нужную минуту. Появится возможность положительно решить вопросы с документами, в том числе визами.

Астролог Андрей Рязанцев