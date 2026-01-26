Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

Время продвигать свои проекты. Гороскоп с 26 января по 1 февраля

259  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неделя, когда встречаются два месяца, а Луна продолжает свой рост и февральское Полнолуние наступит 2 февраля. Неделя располагает к общению, встречам, поездкам, обучению и развитию. С успехом пройдут различные мероприятия- семинары, тренинги, конференции, особенно если уйдёте от стандартного подхода и примените что-то новое. Время продвигать свои услуги, запускать всевозможные проекты. Чем смелее будет идея, тем больше будет успех, а потому можно смело отходить от заранее продуманных планов.

Овен - пока не упущен момент, рассмотрите идеи и предложения друзей, сослуживцев и различных знакомых. Не решаясь последовать за смелыми идеями, вы можете упустить хорошие возможности. Существенно расширится круг общения и новые знакомые внесут в вашу жизнь увлечения, которые в будущем из простого хобби станут составляющей карьеры. Со своей стороны проявите больше инициативы. Станут возможными дальние поездки, направиться в которые были самой смелый мечтой.

Телец - сохраняются возможности решить значимые вопросы с влиятельными людьми, руководством и государственными органами. Визит пройдёт продуктивно что улучшит профессиональное положение, позволив продвинуться по лестнице карьеры. Удастся получить заветные документы, а также положительно повлиять на финансовые потоки. Осуждаемые инвестиции реализуются на деле и и принесут ощутимый доход. Время решать вопросы с кредитами.

Близнецы - примите во внимание ют полученные предложения, информацию и советы. Всё это не будет стыковаться с вашим видением будущего и планами, но взяв это на заметку, вы незаметно для себя начнёте новый путь развития на котором вас ожидают поездки, а возможно и переезд, работа или учёба за рубежом, либо взаимодействие с деловыми иностранными партнёрами, международными компаниями. Благодаря полученной информации изменится видение жизненных приоритетов.

Рак - потенциал роста финансово поступлений полностью не исчерпан. Вы сможете создать дополнительные источники доходов, совершить удачные инвестиции, а благодаря полученным доходам удачные покупки. Само по себе чудо получите не случиться. Проявляете расторопность, отбрасывайте сомнения и действуйте. Возможное каждый шаг увенчается успехом, но благодаря обучению, усвоению опыта других людей, вы получите заслуженный и долгожданный результат.

Лев - наступил момент, когда важно слышать не только себя, командуя и раздавая задания, но я услышать с людьми, с которыми взаимодействуете по разным вопросам, будь то деловые партнёры, вторая половинка или хорошие друзья. Они замечают в происходящем вокруг то, что скрывается от вашего взора, а потому их советы и предложения окажутся особенно ценными. В итоге поучится расширить имеющееся сотрудничество, прийти к заключению договоров с новыми партнёрами, а такое решить важные вопросы семейного союза, а возможно и его создать.

Дева - к работе вам не привыкать, но сейчас объём значимой работы станет существенно весомее. Одновременно предстоят заниматься неотложными домашними делами, обустройством быта, ремонтом, а также профессиональными задачами. Ни одно из дел отложить на потом не получится, поскольку будет утерян момент, а потому придётся жить в круглосуточном режиме многозадачности. Всё это окупится с лихвой, когда вы выйдете на новый уровень семейного уюта и достатка, а также профессионально уровня.

Весы - чувства, эмоции оттают, когда вы прочитаете полученные сообщения. Появится шанс преодолеть недоразумения в отношениях, а, если отношения и сейчас на высоте, вы лучше узнаете человека, с которым выстраиваете личную жизнь. Делам помогут многочисленные идеи, возникшие у вас в голове. Взявшись с энтузиазмом за их претворение в жизнь, вы довольно быстро достигните успеха. По возможности не отказывайтесь от полученных приглашений. За каждым из них стоят знакомые встречи и события.

Скорпион - самое время разбираться в хитросплетениях семейных отношений. Разговор с домочадцами в этот раз поможет достучаться дркг до друга, что уберёт многие незримые бар норы в общении, предотвратив конфликты. Восстановленная гармония позволит направить энергию на карьерное развитие, благодаря чему дела в своём бизнесе, либо в наёмной работе, пойдут в гору, что заметно увеличит доходы. Выгодны покупки, сделки с недвижимостью, вложения в ремонт.

Стрелец - общение, встречи, поездки могут показаться рутиной, но за обыденными, на первый взгляд беседами будут скрываться значимые возможности. Постепенно будет расширяться круг общения и новые знакомые сыграют значимую роль в деловой и личной жизни. Решения, принятые под влиянием полученной информации и советов от собеседников, помогут наладить личную жизнь, решиться на смелый шаг в карьере или учёбе, либо отправится в путешествие, о котором давно мечтали.

Козерог - расставьте приоритеты, поставив во главу угла решение финансовых вопросов. Сосредоточившись на доходах, вы сможете их преумножить и этому будут способствовать визиты в госорганы, встречи с руководством и влиятельными людьми. Инвестиции, развитие своего дела также внесут лепту в пополнении казны. Благодаря расторопности и настойчивости, вы сможете позволить себе хорошие покупки. Сделали с недвижимостью, вложения в ремонт также станут хорошим хорошими инвестициями средств.

Водолей - ваши идеи найдут отклик, но важно не молчать, а продвигать свои планы, участвовать в дискуссиях. Ваше мнение не сразу придётся по душе как коллегам, так и близким людям, но приведя аргументы, вы сможете настоять на своём. В итоге вы сможете запустить проекты о которых давно мечтали, отправиться в незапланированный вояж, получив удовольствие от общения с любимым человеком, выехать на природу, получив удовольствие от зимних развлечений, а также открыть новую страницу в учёбе и развитии.

Рыбы - ритм жизни изменится, позволяя как отдохнуть, восполнив силы, так в тишине обдумать стратегии роста. Восстанавливая здоровье, вы подготавливаетесь к новому витку развития, путь к которому подскажет интуиция. Значимую роль в вашей жизни сыграют влиятельные знакомые. Они проникнутся озвученными вами мыслями и поддержат в нужную минуту. Появится возможность положительно решить вопросы с документами, в том числе визами.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454676
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  