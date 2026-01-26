Погода
Кубок Кыргызстана по футзалу – 2026: еще два клуба вышли в четвертьфинал

- Самуэль Деди Ирие
Определились еще два четвертьфиналиста Кубка Кыргызстана по футзалу 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация футзала Кыргызской Республики.

Команда G Drive в драматичном и упорном поединке одержала победу над "Таласом" со счетом 5:4, а "Нарын" уверенно обыграл "Кыдыр-аке" - 7:3. Оба коллектива пробились в восьмерку сильнейших турнира.

Ранее первым участником четвертьфинальной стадии стал "Достук", который 18 января в рамках 1/8 финала одолел "Алай" со счетом 4:2.

Кубок Кыргызстана по футзалу – 2026 проводится в два этапа: зональный этап и стадия "Финала четырех". В решающую часть турнира выйдут одна команда из зоны "А" (южные регионы) и три команды из зоны "Б" (северные регионы). Все матчи проходят по системе плей-офф.


