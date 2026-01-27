Кабмин Кыргызстана нашел 37 миллионов евро, чтобы спасти БЧК от высыхания

Кыргызстан готовится к реализации стратегического проекта, призванного решить проблему острого дефицита поливной воды. Как сообщил заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов Бакыт Торобаев, переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по модернизации Большого Чуйского канала (БЧК) официально завершены.

Главная цель проекта стоимостью 37 миллионов евро - масштабное бетонирование русла западной ветви БЧК. Сегодня ситуация критическая: из-за износа канала и земляного русла потери воды при транспортировке достигают чудовищных 50–55%. Проще говоря, половина ресурса просто уходит в песок, не доходя до фермерских полей.

Бетонирование решит сразу несколько стратегических задач. Во-первых, оно позволит практически полностью ликвидировать утечки, обеспечив стабильный полив сельхозугодий Чуйской области. Во-вторых, проект остановит процесс фильтрации воды в грунт. Это позволит осушить огромные площади заболоченных земель в нижней зоне канала, которые десятилетиями были непригодны для использования.

Осушение территорий откроет путь для масштабного освоения земель: там планируют развивать садоводство, вовлекать участки в активный аграрный оборот и даже выделять площади под жилищную застройку. Реализация этого проекта может стать мощным импульсом для появления новых населенных пунктов и расширения существующих сел вблизи канала. В настоящее время профильные ведомства ведут подготовку итогового соглашения для старта работ.