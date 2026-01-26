Мэр встретился с жителями новых территорий Свердловского района Бишкека

В новой построенной средней школе №43 в жилмассиве Ак-Бата состоялась открытая встреча мэра города Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями недавно присоединенных к городу территорий. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мероприятии приняли участие жители жилмассива МТФ-2, Нур-Кожо, Ак-Бата, Ак-Жар, Лебединовка, Аламудун, Нижняя Ала-Арча и 305-МАБ, которые были включены в состав Свердловского административного района в рамках АТР.

Во время встречи были подняты ряд социальных и инфраструктурных вопросов, особенно отмечены проблемы с водоснабжением, канализацией, состоянием дорог и недостатком общественного транспорта.

По вопросам транспорта и дорог руководитель Транспортного департамента Уланбек Бейшенбаев сообщил, что новые 8-метровые автобусы будут введены в эксплуатацию только после полного ремонта и восстановления дорог.

В свою очередь мэр подчеркнул, что до окончательного решения проблем с водоснабжением и канализацией работы по ремонту дорог проводиться не будут. Также он сообщил, что в соответствии с поручением Президента разработана специальная программа развития новых присоединенных районов до 2030 года. Общий объем финансирования программы составляет примерно 9 млрд сомов, в этом году уже привлечено около 2,5–3 млрд сомов на ее реализацию.

Кроме того, в этих районах были подняты вопросы, связанные с земельными участками. Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что в ходе строительства дорог мэрия будет демонтировать незаконно размещенные хозяйственные объекты и новые фундаменты, однако ранее выявленные незаконные жилые дома сноситься не будут и в будущем сноситься не будут.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем недопустимо возведение незаконных построек.

По итогам встречи мэр поручил руководителям соответствующих служб и ведомств на месте принять конкретные меры по оперативному и качественному решению поднятых вопросов, установив сроки их выполнения.