Дорожный конфликт в Узгене закончился смертью 25-летнего парня

261  0
- Светлана Лаптева
Сотрудники милиции Ошской области задержали предполагаемого виновника гибели молодого человека в Узгенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления внутренних дел.

Трагедия произошла 24 января. Сигнал в дежурную часть Узгенского РОВД поступил из районной больницы, куда доставили пострадавшего Э. М., 1999 года рождения. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался от глубокого проникающего ранения, нанесенного острым предметом.

По факту случившегося следователи открыли уголовное дело по статье 122 УК КР ("Убийство"). В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель Х. уулу С., который пытался скрыться сразу после инцидента. На данный момент он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

По предварительной версии следствия, к кровавой развязке привел банальный спор на дороге: мужчины не смогли договориться о праве первоочередного проезда. Сейчас по делу назначен ряд судебных экспертиз, правоохранители продолжают сбор доказательной базы.


Теги:
убийство, Узгенский район
