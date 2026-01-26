Пегула выбила Киз и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над действующей чемпионкой турнира Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:4.

Шестая сеяная турнира в четвертый раз в карьере пробилась в восьмерку сильнейших на кортах Мельбурн-Парка, прервав защиту титула Киз. Пегула мощно начала встречу на арене Рода Лейвера, быстро поведя 3:0 в первом сете и завершив его всего за 31 минуту.

Вторая партия прошла в более упорной борьбе: девятая сеяная Киз действовала агрессивно, однако Пегула сделала брейк уже в стартовом гейме и хладнокровно удержала преимущество до конца матча.

Обе теннисистки подошли к поединку четвертого круга, не проиграв ни одного сета на турнире. Дополнительную интригу встрече придавало и то, что Пегула и Киз являются близкими подругами и вместе ведут подкаст The Player"s Box.

В четвертьфинале Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между четвертой сеяной американкой Амандой Анисимовой и представительницей Китая Ван Синьюй, продолжая борьбу за свой первый титул турнира серии Большого шлема.