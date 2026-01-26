Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

Кыргызстан начинает масштабную подготовку к Глобальному горному саммиту

193  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан официально приступает к подготовке одного из крупнейших международных мероприятий десятилетия. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению Второго глобального горного саммита "Бишкек+25", который запланирован на 2027 год.

Масштаб предстоящего форума подчеркивает состав оргкомитета, который возглавил лично глава Кабинета министров. В него вошли вице-премьеры, профильные министры, мэры ключевых городов, а также руководители Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Научное и стратегическое сопровождение обеспечат президенты Национальной академии наук и Института стратегических инициатив.

Секретариат оргкомитета закреплен за Министерством иностранных дел. В ближайшие три месяца ведомствам поручено разработать детальную "дорожную карту" и утвердить план мероприятий. Особое внимание будет уделено продвижению горной повестки на международной арене, за что отвечает специальный представитель президента КР.

Саммит "Бишкек+25" станет юбилейным этапом глобального диалога по устойчивому развитию горных регионов, который начался в столице Кыргызстана еще в 2002 году. Контроль за качеством подготовки и выполнением всех этапов распоряжения возложен на администрацию президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454692
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  