Кыргызстан начинает масштабную подготовку к Глобальному горному саммиту

Кыргызстан официально приступает к подготовке одного из крупнейших международных мероприятий десятилетия. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению Второго глобального горного саммита "Бишкек+25", который запланирован на 2027 год.

Масштаб предстоящего форума подчеркивает состав оргкомитета, который возглавил лично глава Кабинета министров. В него вошли вице-премьеры, профильные министры, мэры ключевых городов, а также руководители Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Научное и стратегическое сопровождение обеспечат президенты Национальной академии наук и Института стратегических инициатив.

Секретариат оргкомитета закреплен за Министерством иностранных дел. В ближайшие три месяца ведомствам поручено разработать детальную "дорожную карту" и утвердить план мероприятий. Особое внимание будет уделено продвижению горной повестки на международной арене, за что отвечает специальный представитель президента КР.

Саммит "Бишкек+25" станет юбилейным этапом глобального диалога по устойчивому развитию горных регионов, который начался в столице Кыргызстана еще в 2002 году. Контроль за качеством подготовки и выполнением всех этапов распоряжения возложен на администрацию президента.