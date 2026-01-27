В Кыргызстане хотят радикально поменять правила создания ТСЖ

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение законопроект, призванный навести порядок в работе товариществ собственников жилья (ТСЖ). Ключевой акцент документа сделан на искоренении фальсификаций при принятии решений и усилении надзора за деятельностью правления.

Одной из главных новаций станет обязательное участие нотариуса в жизни многоквартирных домов. Теперь инициативная группа, для создания которой хватит 10% голосов собственников, должна будет заранее выбрать нотариуса. Его задача - официально подтвердить подлинность подписей на учредительном собрании. Это позволит поставить заслон "рисованию" протоколов и гарантирует, что каждый голос в документе принадлежит реальному владельцу квартиры.

Для обеспечения прозрачности вводится обязательный реестр членов ТСЖ. В этом списке будут зафиксированы все собственники и даты их вступления в товарищество. Актуальные данные реестра станут базой для проверки кворума, а обновлять и передавать списки в регистрирующие органы руководство ТСЖ будет обязано ежегодно.

Особое внимание уделено домам, где есть коммерческие площади. Если в ТСЖ входят владельцы нежилых помещений, принимать решения можно будет только в очном формате. При этом нотариус обязан будет заверить подпись каждого участника такого голосования.

Меняются и правила для руководства: срок работы правления предлагается продлить до трех лет вместо нынешних двух. Однако, чтобы дом не остался без управления в переходный период, полномочия старого состава будут действовать до тех пор, пока официально не изберут новых управленцев.

Авторы инициативы уверены, что предлагаемые меры станут эффективным инструментом против злоупотреблений в ЖКХ, защитят права жильцов и сделают управление многоквартирными домами более качественным и предсказуемым.