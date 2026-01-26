Погода
Женская сборная Кыргызстана по волейболу впервые сыграет в Кубке наций Азии

Женская национальная сборная Кыргызстана по волейболу добилась исторического достижения, впервые в своей истории получив право выступить в Кубке наций Азиатской волейбольной ассоциации (AVC).

Как сообщили в Федерации волейбола Кыргызской Республики, выход на престижный континентальный турнир стал возможен благодаря высокому рейтингу команды. За последние два года кыргызстанские волейболистки дважды выигрывали турнир Центрально-азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), что позволило сборной укрепить свои позиции на международной арене.

На данный момент женская сборная Кыргызстана занимает 62-е место в мировом рейтинге и 10-е - среди команд Азии.

В Кубке наций Азии принимают участие 12 сильнейших сборных континента: семь лучших команд предыдущего розыгрыша и пять команд, отобранных по рейтингу.

Кубок наций Азии 2026 года пройдет с 6 по 14 июня на Филиппинах. На первом этапе команды будут разделены на две группы, по две лучшие сборные из каждой выйдут в "Финал четырех". Остальные участники разыграют места с 5-го по 12-е.


волейбол, Кыргызстан
