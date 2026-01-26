Систему перевода школьников в Кыргызстане сделают электронной

Система школьного образования Кыргызстана ждет масштабная цифровая реформа. Глава Кабинета министров КР распорядился в максимально сжатые сроки запустить электронный механизм перевода учащихся между общеобразовательными организациями. Основная цель нововведения - искоренить непрозрачные схемы и упростить жизнь родителям.

В ходе аппаратного совещания Адылбек Касымалиев акцентировал внимание на серьезных изъянах в текущей системе. На сегодняшний день в стране функционируют 2 170 государственных школ, где обучаются более 1,5 миллиона детей. Однако процесс перехода из одной школы в другую до сих пор осуществляется "вручную", что, по мнению главы правительства, создает почву для коррупции и ведет к хаотичной перегрузке одних заведений при наличии мест в других.

Реформу планируют реализовать по успешному сценарию электронной записи в первые классы. Новая система будет в реальном времени отображать наличие вакантных мест в классах, полностью исключая влияние школьной администрации на процесс зачисления. "Система должна сама показывать свободные места и исключать человеческий фактор. Это сделает процесс понятным для каждого родителя", - подчеркнули в Кабмине.

Актуальность этой меры подтверждается катастрофической нехваткой мест в столице. Ранее, 22 января, замминистра строительства Талантбек Иманакун уулу представил в Жогорку Кенеше данные инвентаризации. В 120 школах Бишкека, рассчитанных по проекту на 104 тысячи мест, фактически обучается более 261 тысячи детей.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Ленинском и Первомайском районах. Так, в Ленинском районе школы переполнены почти втрое: при мощности в 30,4 тысячи мест там обучается свыше 91 тысячи учеников. В Первомайском районе нагрузка также превышает проектную почти в три раза. Ненамного лучше ситуация в Свердловском и Октябрьском районах. Эти цифры были озвучены в рамках обсуждения законопроекта о привлечении кредитных средств на строительство еще 14 школ в Бишкеке, что должно частично снять остроту проблемы.

Автоматизация переводов в условиях такого дефицита станет единственным способом честного распределения мест и предотвратит спекуляции на праве ребенка на образование.