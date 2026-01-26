Адылбек Касымалиев поручил внедрить "цифровое окно" для туристов

Кыргызстан намерен радикально упростить жизнь иностранным путешественникам. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев распорядился в кратчайшие сроки запустить единую цифровую платформу, которая объединит все необходимые услуги в "одном окне".

На текущий момент туристическая отрасль страны сталкивается с серьезной проблемой - разрозненностью сервисов. Иностранцам приходится взаимодействовать с разными ведомствами для получения визы, оформления страховки или поиска логистических решений. Это создает дополнительные бюрократические сложности и языковой барьер, что негативно сказывается на имидже страны.

"Турист не должен тратить время на бюрократию. Нам нужна платформа, которая соберет воедино государственные услуги, предложения бизнеса и современные платежные инструменты. Весь путь - от момента пересечения границы до выезда из страны - должен быть оцифрован и понятен", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Созданием "цифрового туристического окна" займется межведомственная группа, в которую вошли Департамент туризма, Министерство цифрового развития, Минфин и специалисты госпредприятия "Тундук". В ближайшее время им предстоит утвердить технические параметры системы и определить источники финансирования. Ожидается, что новая платформа станет мощным стимулом для роста турпотока и сделает пребывание в Кыргызстане максимально комфортным.